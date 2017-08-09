الحرة نيوز –

توفيت عاملة في الخدمة المنزلية بعدما أحرقها مخدوماها في ولاية بنجاب الباكستانية لعدم تسديدها ديناً، وفق ما ذكرت الشرطة.

وفي حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، قال جعفر حسين المسؤول في الشرطة المحلية: ‘كانت الضحية فوزية بيبي وزوجها يعملان في منزل في الأشهر الخمسة الاخيرة وقد استدانا من صاحب العمل مبلغ 25 ألف روبية (حوالى 200 يورو).

وأوضح أنّ الزوجين أبلغا صاحبي العمل وهم أب وابنه، أنّهما ينويان الرحيل فطلب منهما المستخدم تسديد الدين.

واضاف ‘لم يكن للزوجين اي مال، فضرب اصحاب العمل الزوج واحتجزاه في قاعة ورموا الوقود على زوجته واضرموا النار فيها’.

ونقلت الضحية الى مستشفى في فيصل اباد حيث فارقت الحياة.

وأكد اصغر شاهين المسؤول في الشرطة المحلية أيضاً ما حصل، مشيراً إلى توقيف المشتبه فيهم.

وقال سلف الضحية محمد امير ‘إنّ أصحاب العمل كانوا يسيئون معاملة الزوجين ولا يقدمون لهما الطعام ولا يدفعون لهما اجرهما’.