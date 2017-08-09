الحرة نيوز –

قال رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود، إن نادي الوحدات مؤسسة وطنية عريقة، وكان وما يزال النادي في خندق الوطن ويدعم وحدة الصف والنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية المثلى.

واضاف خلال زيارة لجنة فلسطين النيابية مساء الاربعاء الى نادي الوحدات، ان النادي لم يكن له أي دور سلبي ضمن نشاطاته اتجاه الوطن، مؤكدًا ان النادي حقق انجازات محلية وعربية نفخر بها جميعًا.

من جهتهم قال اعضاء اللجنة، النواب: ابراهيم السيد والدكتور احمد الرقب وعزيز العبيدي، ان لجنة فلسطين تولي الجانب الرياضي العناية الكافية، لتحقيق النظرة الشمولية في التنمية الوطنية في جميع مجالاتها، مؤكدًا ان لنادي الوحدات بصمات حقيقية على المستوى الوطني بالجانب الرياضي والاجتماعي والثقافي وتجسيد اللحمة الوطنية.

وأشاروا الى ان هدف الزيارة، هو مد جسور التعاون والتواصل بين اللجنة ونادي الوحدات ووضع امكانيات اللجنة في خدمة هذه المؤسسة التي ترفد المنتخب الوطني بكثير من اللاعبين.

بدوره قال رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور، ان نادي الوحدات ليس فقط ناديا رياضيا انما هو ناد ثقافي واجتماعي يقدم خدمات كثيرة للمجتمع المحلي.

وأكد حرص مجلس الإدارة، على العمل مع الاندية الرياضية الوطنية كافة لتعزيز الروح الرياضية في الملاعب والاندية، مؤكدين رفضهم المس بالثوابت الوطنية الاردنية، او العبث بالنسيج الاجتماعي المتماسك.