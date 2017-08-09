الحرة نيوز –

وجهت الحكومة العراقية بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها.”

وتشهد العراق هذه الأيام ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

وتوقعت دائرة الانواء الجوية العراقية في تقرير عن الحالة الجوية اطلعت عليه “الأناضول” أن درجات الحرارة في العاصمة بغداد ستكون يوم غد الخميس بحدود 50 درجة مئوية، وهي نفس الدرجة التي تم تسجيلها اليوم.

وقالت الهيئة ان “درجات الحرارة العظمى في بغداد ستكون 50 درجة مئوية والصغرى 29 درجة”.