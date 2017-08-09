الحرة نيوز –

نفذت فوة أمنية مشتركة مساء الأربعاء مداهمات لعدة منازل في حي الطور بمدينة معان بحثا عن المتهم بقتل الشهيد الوكيل جعفر الربابعة، دون أن تسفر عن إلقاء القبض عليه.

وطوقت قوة أمنية مشتركة من الأمن والدرك مدعمة بطائرة استطلاع جوية الحي، حيث اشتبه بوجود المتهم داخل أحد منازله، وفق مصدر أمني وشهود عيان.

وتوجهت تعزيزات من الأمن والدرك إلى الحي وبدأت الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة واجراء عمليات البحث والتحري، دون العثور على المتهم.

وطالت عمليات التفتيش والتمشيط عن المتهم خزانات المياه في اعلى المنازل.

وأفاد مصدر أمني أنه تم اعتقال ثلاثة من أقارب المتهم خلال الحملة.

وكانت قوة أمنية مشتركة من الأمن والدرك نفذت مساء أمس حملة أمنية في الحي ذاته استمرت لنحو 9 ساعات.

وكان الشهيد الربابعة استشهد السبت الماضي، في حادثة إطلاق عيارات نارية من قبل مطلوب على دورية أمنية في الوسط التجاري بمدينة معان.