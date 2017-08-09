الحرة نيوز –

أكدت وزارة الصحة السعودية الأربعاء، عدم تسجيل أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج، مشددة على أن الوضع الصحي مطمئن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة قولها في بيان “إنها تركز في مقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية لحجاج بيت الله الحرام وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية ومراكز مراقبة الأمراض الدولية”.

وأضافت الوزارة أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية منها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين إلى الحج، بالإضافة إلى تفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج.

وأشارت إلى أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الصحية الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية بلغ منذ الأول من ذو القعدة وحتى اليوم الأربعاء 443903 حاجا من 48 دولة، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية نحو 86 في المئة للحمى الشوكية و100 في المئة للحمى الصفراء وشلل الأطفال.

وأكدت الوزارة استمرارها في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية وكافة الإسعافات لضيوف الرحمن من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمكة المكرمة والمراكز الصحية بالحرم المكي.

وأوضحت أن إجمالي عدد المراجعين من الحجاج لأقسام الطوارئ بمستشفيات العاصمة المقدسة بلغ 1004 حجاج، فيما راجع العيادات الخارجية 249 حاجا مشيرة إلى إجراء ثمان عمليات جراحية وعدد عمليتين منظار إضافة إلى إجراء 73 غسيل دم حتى الآن.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية وفرت العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لخدمة الحجاج هذا العام بالإضافة إلى مدينة الملك عبد الله الطبية وبطاقة سريرية تبلغ 5000 سرير.