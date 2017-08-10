الحرة نيوز –

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز اليوم الخميس، عن نتائج الثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي

عقدته الوزارة.

واكد الرزاز خلال المؤتمر على ضرورة آن للعملية التعليمية ان تخلع رداء الخوف، مهنأ الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة

ومشيدا بالطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بأنهم قادرون على اجتياز هذه المرحلة.

واضاف ان الفرق بين انسان وآخر ليس بالنجاح والفشل وانما بالمحاولة والصرار على النجاح، فالناجح الحقيقي هو الذي

يتحلى بالصبر والمثابرة.

وأعلن الوزير ان اعداد الطلبة النظاميون المشتركين في مساري التعليم الاكاديمي والمهني الشامل 83 ألف و625 طالبا

وطالبة حضر منهم 47 ألف و512 طالبا وطالبة.

وبين ان نسبة النجاح في الدراسة الاكاديمية النظامية بلغت 4.9% إذ تقدم 39 ألف و144 طالبا وطالبة ونجح منهم 21 ألف

و584 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح في المسار المهني الشامل 51.9% إذ تقدم 8 الاف و368 طالبا وطالبة ونجح منهم 4 الاف و345 طالبا وطالبة.

كما أعلن الوزير اعداد طلبة الدراسة الخاصة المشتركين في مساري التعليم الاكاديمي والشامل المهني والذي بلغ

عددهم 41 ألف و750 طالبا وطالبة حضر منهم 31 ألف و619 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح في المسار الاكاديمي 42.8% اذ تقدم 25 ألف طالبا وطالبة ونجح منهم 11 ألف طالبا وطالبة.

بينما بلغت نسبة النجاح في المسار الشامل المهني، 50.1% إذ تقدم 5 ألاف و905 طالبا وطالبة ونجح

منهم 2 ألف و957 طالبا وطالبة.



