الحرة نيوز –

حصلت الطالبة ديما خصاونة من المدرسة النموذجية في الجامعة على معدل 98.9 لتكون بذلك الأولى على المملكة في امتحان الثانوية العامة/ الفرع العلمي للعام 2016/2017.

وقال الأستاذ الدكتور رفعت الفاعوري رئيس الجامعة إن انجاز الطالبة الخصاونة يعد فخرا لجامعة اليرموك بشكل عام، وللمدرسة النموذجية بشكل خاص، والتي أثبتت على الدوام تميز طلابها وتحقيقهم النتائج المتميزة في امتحانات الثانوية العامة سنويا، حيث تعكس هذه النتائج السمعة العلمية الرائدة للمدرسة التي يشار إليها بالبنان في محافظة اربد، معربا عن شكره لأسرة المدرسة على جهودهم الخيرة التي بذلوها مع الطلبة للوصول إلى هذه النتائج التي تعد مصدر فخر واعتزاز للجامعة.

وذكر الأستاذ الدكتور عماد الشريفين مدير عام المدرسة أن طلبة المدرسة النموذجية الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة للفرع العلمي والبالغ عددهم 129 طالبا وطالبة قد حققوا نتائج متميزة، حيث بلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على معدل (95) فما فوق ستة طلاب، فيما حصل 26 طالب وطالبة على معدل من( 90-94.4)، وبلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على معدل (80-89.9) 46 طالبة وطالبة، والذين حصلوا على معدل من (70-79.9) بلغ 23 طالبة وطالبة، لافتاً إلى أن هذه النتائج تعكس المستوى العلمي للطلبة ونتاج طبيعي للدعم الذي تتلقاه المدرسة من إدارة الجامعة وتوفيرها للكوادر العلمية والتربوية المدربة.