الحرة نيوز –

تعتبر رحمة الداودية من مدرسة العيص الثانوية للبنات بالطفيلة والتي حصلت على المرتبة الثانية في الثانوية العامة للدورة الصيفية في الفرع الأدبي على مستوى المملكة بمعدل 98.7 % تنظيم الوقت واستغلاله بصورة مثلى من أسس النجاح والوصول إلى الهدف.

ورحمة سعت بكل جهدها إلى الوصول للمرتبة الأولى على مستوى المملكة، وحاولت ذلك في الفصل الأول، حيث حصلت حينها على معدل 99.2 %، مرجعة سبب تراجع معدلها في الفصل الثاني إلى إدخال مادة الثقافة الإسلامية الكبيرة المنهاج والمحتوى.

وتؤكد أنها بذلت جهودا كبيرة في الدراسة، حيث كانت تنتظم فيها لفترة تتراوح بين 7 – 8 ساعات يومية وتعتبرها كافية بالنسبة للطالب، على أن يتوجه على التركيز الدقيق وليس مجرد القراءة العادية.

وبالرغم من ساعات الدراسة الطويلة التي كانت تقضيها رحمة إلا أنها لم تنسى واجباتها حيال أسرتها، ولم تكن في عزلة عنها، فيما بعض الطلبة ينعزلون عن أسرهم تقريبا أثناء الدراسة، بل كانت تشارك في الواجبات الاجتماعية المختلفة بشكل طبيعي.

وتشير إلى دور أسرتها ممثلة بوالديها وأختها الكبرى الذين بذلوا كافة الجهود في توفير أجواء مريحة للدراسة ، فالدعم المعنوي من قبل أسرة كان له دور وفضل كبيرة في نجاحها المميز، مؤكدة أن الوالدين هما ركنانا أساسيان في المنزل وبدونهما لا تتحقق أي نجاحات .

وقالت أن للمدرسة أيضا دور هام في التحصيل الدراسي المميز ، لافتته إلى دور مديرة مدرستها والمعلمات فيها اللواتي بذلن جهودا غير عادية خصوصا لطالبات التوجيهي، حيث كن يكرسن أوقاتهن في التدريس والتأكد من مدى استيعاب الطالبات للدروس .

وتأمل رحمة أن تدرس تخصص الصحافة والإعلام لتحقيق طموحها وحلمها في أن تصبح إعلامية مميزة تساهم بخدمة وطنها وتعمل على تسليط الضوء على العديد من القضايا والمشكلات المجتمعية من خلال الكتابة الصحفية والعمل الإعلامي الذي يعتبر سلطة رابعة ذات دور هام في التغيير نحو الأفضل .

وتدعو وزارة التربية والتعليم إلى التخفيف من حجم بعض المناهج التي تقول أنها مجرد حشو معلومات ، وأن يتم التركيز على كل ما من شأنه إطلاق إبداعات الطلبة وحثهم على التفكير المنطقي العلمي الذي تنتهجه الكثير من الدول المتقدمة .

كما تدعو زملائها الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ إلى أن يضعوا نصب أعينهم بأن الحياة لا تنتهي عند أول إخفاق وأن عجلتها تدور ، وأن الفشل هو طريق النجاح وليس نهاية العالم بل هو درجة أولى نحو التقدم والوصول إلى الهدف .