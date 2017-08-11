الحرة نيوز –

تمكنت الطالبة فرح عواد جدعان الحواتمة أن تجتاز كل الصعاب التي واجهتها أثناء تقديمها امتحانات الثانوية العامة في الإدارة المعلوماتية، دراسة خاصة، وحصولها على المرتبة الثانية على مستوى المملكة بمعدل 85.9.

واضطرت الحواتمة إلى تأجيل دراستها الثانوية النظامية بسبب تعرضها لوعكة صحية وأمور مالية، دعتها إلى التفكير مرة أخرى بأن تعيد تقديم الامتحان على حساب الدراسة الخاصة لهذا العام، واعتمدت على ذاتها في الدراسة، حتى تمكنت الحصول المرتبة الثانية في هذا التخصص.

وتجد الحواتمة أن طموحها يتصل بدارسة القانون في الجامعة الأردنية، كرغبة أكيدة وطموح، كون مهنة المحاماة لها التصاق مباشر مع المجتمع.

وللدواعي الأكيدة لدراستها الإدارة المعلوماتي لقتاعتها الداخلية لما يسببه هذا التخصص من راحة تامة لها ، وخصوصاً بما يتعلق بمادة المحاسبة التي تعشقها.