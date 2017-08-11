الحرة نيوز –

تعيش الطالبة مرح موسى نشوة النجاح ليس لأنها حصلت على المركز الأول على مستوى المملكة بتخصص الادارة المعلوماتية بمعدل 87.2 فقط، بل لنجاحها في تجربة الثانوية العامة أولى تجارب حياتها في تحمل المسؤولية لتحقيق رغبتها في الحصول على مقعد جامعي في التخصص الذي تريد.

وتقول مرح طالبة الدراسة الخاصة في مديرية تربية الزرقاء الأولى، إن تنظيم وقت الدراسة والمراجعة المستمرة للدروس الصفية من أهم الأمور التي ساعدتها على التفوق، عدا عن دعم الأهل وتشجيعهم المستمر لها؛ إذ أن اخفاقها في مادتي اللغة الانجليزية والتجارة العام الماضي، كان حافزاً لتتفوق على نفسها.

وأضافت، كنت أدرس يوميا بمعدل 6 ساعات يوميا، فالتفوق كما تقول شعور ذاتي داخلي بتحقيق ما يصبو إليه الإنسان من علم ومعرفة وزيادة الثقة بالنفس، حيث حصلت بحمد الله على معدل 61/70 في اللغة الانجليزية، و82/100 في مادة التجارة.

وقالت فور سماع اسمي من بين المتفوقين حمدت الله وشكرت لوالدتي وعائلتي، وأضافت” هذا التفوق لم يكن بمجهودي الشخصي فقط بل شاركتني فيه أمي وعائلتي، ناصحة طلبة الثانوية العامة باعتماد المراجعة اليومية للدروس الصفية بما يضمن عدم تراكمها، وعدم الخوف من “التوجيهي” بقولها ” إن تدرس تنجح”.

واضافت، إن تعبها لم يذهب سدى، فسهر الليالي والجد المستمر قطف ثمارهما بعد ترقب مثير لنتائج امتحاناتها وتردف رغم أن ساعات دراستي لم تتجاوز السبع ساعات إلا أنني قررت التفرغ تماماً للثانوية العامة فم يكن لدي متسع من الوقت لممارسة هوايتي أو الخروج مع عائلتي.

لم تقرر مرح إلى الآن التخصص الجامعي الذي ترغب في دراسته وهي التي شمرت عن سواعدها لتحقق حلمها بالتفوق في الثانوية العامة أولاً وتدخل الفرحة والسرور على قلوب أهلها بتحقيق النجاح الباهر، مضيفة أن التفكير بالتخصص الجامعي كان مؤجلا لما بعد الثانوية العامة.