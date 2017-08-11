الحرة نيوز –

شهدت مختلف مناطق محافظة الكرك في ساعات فجر أمس، احتفالات مواطنين بنتائج الثانوية العامة للدورة الصيفية، تخللها إطلاق الاعيرة النارية، بالإضافة إلى تسيير مواكب المركبات التي جابت شوارع المحافظة فرحا عقب إعلان النتائج.

وخلافا للأعوام الماضية التي شهدت تراجعا في عملية إطلاق الأعيرة النارية، فقد عمد العديد من الأشخاص وفي مناطق مختلفة على إطلاق الأعيرة النارية، ما أثار استهجان مواطنين تساءلوا عن غياب الرقابة على هذه التصرفات التي طالما حذرت الأجهزة المعنية من ارتكابها.

وأكد مواطنون انهم استيقضوا على اصوات إطلاق نار في ساعات الفجر الأولى، مؤكدين انه كان الأولى بوزارة التربية والتعليم أن تلتزم بقرار عدم إعلان النتائج إلى منتصف نهار الخميس كما أعلنت سابقا، مشيرين إلى أن إعلان النتائج فجرا أثار حالة من الهلع والخوف لمواطنين ليس لديهم ابناء بالثانوية العامة.

وسادت حالة من الرضا بين العديد من أولياء الأمور والطلبة بسبب ارتفاع نسب النجاح بين الطلبة وفقا للعديد منهم، بالإضافة إلى وجود معدلات مرتفعة قياسا للاعوام السابقة.

من جهة اخرى، شكا العديد من الطلبة وأولياء أمور طلبة من عدم توفر النتائج في المدارس كما جرت العادة كل عام في وقت مبكر، حيث اعتذرت المدارس بالمحافظة عن عدم تعليق اسماء الطلبة وعلاماتهم على اللوحات الإعلانية في المدارس لعدم توفرها من قبل الوزارة.

وبحسب عدد من مدراء التربية والتعليم بالكرك فان نسب النجاح في نتائج الثانوية العامة للدورة الصيفية متوسطة وخصوصا في تخصصات الأدبي وبقية التخصصات، في حين كانت جيدة في التخصص العلمي.

وأشار مدير التربية والتعليم في لواء المزار الجنوبي بالكرك الدكتور طلال المجالي إلى أن المديرية لم تستلم جداول العلامات من الوزارة حتى ساعات صباح أمس، وانها تنتظر وصول هذه الجداول لتعمل على فرزها وتحليلها واعطاء نسب النجاح وأية نسب اخرى تخص الامتحان.

وأكد أن هناك نتائج جيدة في العديد من المدارس باللواء وخصوصا في تخصص العلمي، مشيرا إلى وجود معدلات مرتفعة واخرى متوسطة في بعض المدارس وحصل طلابها على نتائج مميزة.

وأشار إلى أن كوادر المديرية ستقوم بعملية تحليل لنتائج الامتحان فور وصول الجداول وسيتم إعلان هذه النتائج بعد الانتهاء منها.