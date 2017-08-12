الحرة نيوز –

أفتتح مرشح مجلس محافظة العاصمة العميد ركن متقاعد صالح الشراب العبادي مقره الأنتخابي في منطقة بدر الجديدة بحضور جماهيري مميز من مؤيديه ومؤازريه في الأنتخابات البلدية ومجالس المحافظات القادمة ، ويعتبر الشراب من أقوى المرشحين الذين يحظو بقاعدة جماهيرية عريضة ممثلاً لقواعده عن منطقة بدر الجديدة في مجلس محافظة العاصمة ، المرشح الشرّاب حاصل على درجة الماجستير في القانون ، ويذكر أن منطقة بدر الجديدة تمثل الدائرة ١٥ في العاصمة ولها مقعد واحد فقط ، وسوف تعقد الأنتخابات البلدية ومجالس المحافظات يوم الثلاثاء ١٥/٨/٢٠١٧ .