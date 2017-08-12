الحرة نيوز –

كشفت مصادر إعلام إيرانية عن اعتقال شخصيات بارزة في الحرس الثوري الإيراني متورطة في العمل الاستخباراتي مع جهاز الموساد الإسرائيلي.

وقال محمود صادقي وهو من أبرز الشخصيات الإصلاحية الإيرانية والمقربة من الرئيس حسن روحاني وعضو البرلمان الإيراني عن مدينة طهران في حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “خلال متابعتي لاعتقال بعض مدراء قنوات التلغرام التابعة للإصلاحيين، علمت بأن مدراء موقع (عماريون) في الحرس الثوري الذين ألقي القبض عليهم، متهمون بالارتباط مع جهاز الموساد الإسرائيلي”.

ويتبع موقع “عماريون” لقاعدة “عمار” الاستراتيجية في إيران، ويشرف عليها رجل الدين البارز والمقرب من خامنئي مهدي طائب.

ويقول مراقبون للشأن الإيراني إن المندوب في البرلمان الإيراني والقيادي الإصلاحي صادقي؛ كشف عن اعتقال قيادات بالحرس الثوري بتهمة الارتباط مع الموساد، ردا على اعتقال النشطاء الإعلاميين الإيرانيين المقربين من الإصلاحيين والمؤيدين لروحاني، حيث إن الاستخبارات الإيرانية اعتقلت العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواقفهم المؤيدة لحملة روحاني الانتخابية.