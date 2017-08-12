الحرة نيوز –

كشف وزير الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات عن توحيد المواصفات لبعثات الحج الاردنية وحجاج عرب 1948 على خلاف ما كان معمولا به في السنوات السابقة. واوضح خلال ترؤسه اجتماعا اليوم السبت في مسجد الملك المؤسس للملتقى التوعوي الخاص بالمرشدين والاداريين المرافقين لبعثات الحج، انه سيتم تحديد فئات الحجاج بفئتين ” أ، ب ” فقط، وشطب الفئة ج التي كانت موجودة سابقا.

واشار الى ان جميع الحجاج سيكونون في سكن موحد، وبفنادق من ثلاث نجوم، وضمن مسافة كيلومتر ونصف عن الحرم، وبالتالي يكون مستوى الحج إما حجا مميزا أو عاديا.

وبين ان الوزارة ستلتزم في موسم الحج لهذا العام بقرار مجلس الافتاء الاردني الصادر عن دائرة الافتاء المتعلق برمي الجمرات والرجم والذي سيصدر هذا الاسبوع ويتضمن كتاب الحج والعمرة اضافة الى مرافقة خمسة من المفتين.

ولفت الى انه تم تطبيق نظام البوفية المفتوح لوجبتين حيث لم تكن وجبة الإعاشة موجودة سابقا.

ودعا المرشدين والإداريين المرافقين لبعثة الحج تقديم المساعدة لكل من يطلبها من الحجاج، خاصة ان جلهم من كبار السن.

وقال ان الوزارة ستعمل مع شركات الحج، وبعد انقضاء موسم الحج سيتم تقييم الموسم من خلال عقد ورشات علمية لمعالجة الخلل ومحاسبة المقصرين.

واوضح ان خطة الوزارة لتطوير نظام الحج والعمرة هذا العام، تضمنت ادخال العديد من التعديلات وإزالة كافة التعارضات التي كانت موجود سابقا، ومنها ادخال بند الحالات الانسانية، بحيث يستطيع ذوو المتوفى الحج عنه لهذا العام، بالإضافة الى حالات خاصة تتعلق باصحاب الأمراض التي لا يرجى شفاؤها.

وبين انه تم تعيين مدير اصيل لدائرة الحج والعمرة واستقلال المديرية بشكل كامل عن الوزارة.

ولفت الى ان البعثة الطبية المؤلفة من 50 طبيبا وممرضا وصيدلانيا وعاملا، سيكون لها مقر في المدينة الطبية، ومقران في مكة المكرمة، أما البعثة الاعلامية فتتألف من صحفيي وكالة الأنباء الأردنية والتلفزيون الأردني والمؤسسات الإعلامية الخاصة.