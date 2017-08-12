الحرة نيوز –

هبطت طائرة عسكرية أميركية اضطراريا السبت في مطار البحرين الدولي حيث نجح الطيار في القفز منها على المدرج بعد عطل اصاب المحرك، بحسب ما أفاد متحدث باسم قوات البحرية الأميركية في المملكة.

وقال الضابط وليام أوربان، الناطق باسم الأسطول البحري الخامس الذي يتخذ من البحرين مقرا، إن الطائرة من طراز “اف/ايه 18اي” “تعرضت لعطل في محركها وحاولت تغيير مسارها إلى قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين”.

وأضاف “مع عدم تمكنها من بلوغ (قاعدة الشيخ) عيسى، أجبر الطيار على الهبوط اضطراريا في مطار البحرين الدولي. وبسبب العطل، لم يكن ممكنا ايقاف الطائرة على المدرج فقفز منها الطيار فيما خرجت من المدرج”.

ولم يتعرض الطيار إلى أي اذى فيما لا تزال التحقيقات جارية. وأفاد الأسطول الخامس أنه “يقدم دعما لجهود إعادة فتح المدرج”.

وأظهر الموقع الرسمي للمطار الدولي تأخيرا في معظم الرحلات القادمة.

وتستضيف البحرين التي تقع بين السعودية وخصمها الإقليمي، ايران، الأسطول الخامس فيما تجري أعمال بناء قاعدة عسكرية بريطانية.

وتعد قاعدة الشيخ عيسى الجوية أساسية لعمليات الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في المنطقة.