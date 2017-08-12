الحرة نيوز –

طالب الاتحاد العربي لكرة القدم من النادي الفيصلي رسمياً أخذ افادات خمسة لاعبين من الفيصلي : بهاء عبدالرحمن واكرم الزوي وابراهيم دلدوم ومعتز ياسين وابراهيم الزواهرة، الى جانب مدير الفريق سليمان العساف، على خلفية الاحداث التي جرت خلال وعقب المباراة النهائية لبطولة الاندية العربية التي اختتمت في الاسكندرية الاسبوع الماضي.

وفهم أن الاتحاد العربي وعبر لجنته الانضباطية باشر التحقيقات في الاحداث التي رافقت المباراة التي جمعت الفيصلي والترجي التونسي، وأن هناك نية لفرض عقوبات قاسية، كما اشارت مصادر في الاتحاد العربي الى ان هناك عقوبات قد تفرض على الحكم المصري ابراهيم نور الدين الذي ادار المباراة على خلفية بعض القرارات التي اتخذت واثرت على نتيجة اللقاء بحسب ما أجمع عليه خبراء ونقاد البطولة.