الحرة نيوز

وجه مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد ٣٢٨ من قانون العقوبات بالاشتراك لثلاثة أشقاء أقدموا على قتل شقيقتهم المغدورة بإطلاق النار عليها بعد خلافات وقعت فيما بينهم حيث قام احد الأشقاء بتسليم نفسه للمركز الأمني بعد ارتكاب الجريمة في الشونة الجنوبية الجمعة.

وقرر المدعي العام توقيف الأشقاء الثلاث ١٥ يوما قابله للتجديد على ذمة القضية في مركز الإصلاح والتأهيل.

وقال مصدر مقرب من التحقيق ان خلافا وقع بين المغدورة وأشقاءها للاشتباه بسوء سلوكها الأمر الذي دفع بهم إلى إطلاق النار عليها .

وكان مجلس النواب قد وافق على عدم استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في بند الأعذار المخففة بقانون العقوبات وتحديدا في الفقرة (١) من المادة ٩٨ بداعي السمعة والاعتبار وحصره بحالة التلبس.

وتصل العقوبة للتهمة المسندة في حال ثبوتها إلى الإعدام شنقا حتى الموت.