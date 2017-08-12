الحرة نيوز-

سيرت الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية السبت قافلة مساعدات غذائية بالتعاون مع القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي لصالح الأخوة في قطاع غزة.

وقال أمين عام الهيئة ايمن رياض المفلح إن هذه القافلة والمقدمة من جمعية الامداد الخيرية – جنوب افريقيا، تتكون من 5 شاحنات وتحمل 100 طن من مادة الارز، حيث سيتم تسليم هذه التبرعات الى المستشفى الميداني العسكري هناك والذي سيقوم بدوره بتوزيعها على المستحقين في القطاع.

وأشار الى أنه سيتم ارسال قافلتين تباعا بحمولة 100 طن للقافلة الواحدة من مادة الأرز الى القطاع خلال الفترة القادمة لسد احتياجات سكان القطاع من هذه المادة.

وثمن المفلح الدور الذي تقوم به جمعية الامداد الخيرية – جنوب افريقيا لتبرعهم الى الاخوة الاشقاء في القطاع، مؤكدا استمرار التعاون بين الطرفين.

من جهته اوضح المشرف العام لجمعية الامداد الخيرية – جنوب افريقيا الدكتور زكريا الشيخ، ان هذه القوافل تأتي ثمرة للعلاقة المشتركة بين الهيئة الخيرية والجمعية لمد القطاع بالاحتياجات الغذائية الاساسية ومنها مادة الارز.