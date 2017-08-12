الحرة نيوز –

كشفت إحصائية صادرة عن “جماعات الهيكل” المزعوم أن 19 ألف مستوطن اقتحموا منذ بداية العام الجاري المسجد الأقصى، ليسجلوا بذلك رقمًا قياسيًا في عمليات الاقتحام التي تستهدف المسجد منذ سنوات طويلة.

وبحسب الإحصائية، فإن هناك ارتفاعًا كبيرًا في عمليات الاقتحام للأقصى خلال العام الجاري مقارنةً بأعوام سابقة.

وأشارت إلى أن 3220 مستوطنًا اقتحموا الأقصى الشهر الجاري فقط (أي خلال عشرة أيام)، وهو رقم لم يسجل منذ عام 1967، موضحة أن الأسبوع الأخير سجل اقتحام 493 مستوطنًا بزيادة تقدر بـ 142% مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.