الحرة نيوز –

شهدت أشهر الصيف الحالي، تراجعا ملموسا، في إقبال الأردنيين، على المواد الغذائية المستخدمة في المناسبات، والاحتفالات المختلفة، حسب نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق.

وقال الحاج توفيق ، إن إنفاق الأردنيين، على المواد الغذائية المستخدمة في المناسبات، تراجع خلال الصيف الحالي، بنسبة بلغت نحو 25%، مقارنة مع السنوات السابقة.

وأوضح أن الصيف الحالي شهد انخفاضا، باستهلاك صالات الأفراح، للمواد الغذائية المستخدمة خلال الحفلات، إضافة إلى التراجع في شراء المغتربين للمواد الغذائية، المباعة في الأسواق التجارية.

وبيّن الحاج توفيق، أن مبيعات محال مستلزمات إنتاج الحلويات، المستخدمة في المصانع والمعامل المصنعة للحلويات، شملها التراجع أيضا.

ومن السلع الغذائية، التي يرتفع استهلاكها بالصيف، حبوب الأرز، عبوات الشوكولاتة، والحلوى المصنعة، وعبوات المياه الصغيرة، إضافة إلى البن المستخدم في القهوة الخاصة بالمناسبات، وفقا للحاج توفيق.

وعزا الحاج توفيق، هذا التراجع، إلى اتجاه الأردنيين إلى ترشيد نفقاتهم، على المناسبات الاجتماعية، نتيجة تراجع القدرة الشرائية لديهم.