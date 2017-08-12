الحرة نيوز –

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن الوزارة اتخذت نحو (17) إجراءً للتوعية بالانتخابات البلدية واللامركزية.

وأوضح المعايطة في تصريح أن الوزارة قامت بالتعاون مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بإجراء الحملة عبر تصميمها وتنفيذها وفق استراتجية اتصال واضحة تحمل رسائل محددة وموحدة للجمهور.

وكشف أن الوزارة قامت بتدريب 30 مدربا ومحاضرا من الوزارة ووزارة البلديات ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني لإعدادهم كمدربين ومحاضرين حول قانون اللامركزية والمهام الواردة في القانون وآلية عمل المجالس.

وتابع أن الوزارة نفذت (100) ورشة عمل استهدفت بلديات المملكة كافة والبالغ عددها (100) بلدية، كما قامت بتنفيذ (24) ورشة عمل في مراكز المحافظات للقطاعات كافة في المحافظات، وعقدت (26) ورشة عمل في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة لطلبة الجامعة، وعقدت ندوات وورشات وجلسات توعوية للقطاع النسائي في المحافظات وبلغ عددها (36) بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إضافة إلى الجمعيات النسائية في المحافظات.

وتابع أن الوزارة قامت بعقد لقاءات توعوية وتحفيزية للأئمة والوعاظ كافة في المملكة وبلغ عددها (12) لقاءً، وتم تدريب مشرفي مراكز الشباب والشابات في المملكة من أجل إعدادهم لتنفيذ جلسات توعوية في مراكز الشباب كافة والبالغ عددها (194) مركزا، كما تم عقد جلسات توعوية في مناطق أمانة عمان الكبرى وتدريب فريق من الأمانة من أجل نشر الوعي بالقانون والتعريف به، وتنظيم لقاءات مختلفة مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأندية الرياضية والجمعيات الأهلية.

وقال إن عدد اللقاءات التوعوية التي نفذتها الوزارة بلغت (640) لقاء مباشرا مع الجمهور، كما تم إطلاق خط ساخن للإجابة على أسئلة المواطنين واستفساراتهم بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني.

وقال إن الوزارة أطلقت حملة على وسائل الاتصال الاجتماعي الفيسبوك وبث مواد توعية على الصفحة من فيديوهات تعريفية وجلسات بث مباشرة، لافتاً إلى أن عدد الدخول إلى الصفحة بلغ قرابة(2) مليون.

وأشار إلى أنه تم إنتاج (18) فيديو تعريفي وتثقيفي وتوعوي تم بثها على التلفزيون الأردني والفضائيات المحلية والإذاعات، كما تم طباعة آلاف المطبوعات من قانون اللامركزية وتوزيعه على المواطنين، وكذلك بروشورات تثقيفية تعرف بالقانون والانتخابب بلغت نحو (32) ألفاً، اضافة إلى لافتات في المحافظات وفي الشوارع و الأماكن العامة، وعقد عشرات اللقاءات التلفزيونية والإذاعية للحديث عن اللامركزية وأهمية المشاركة في الانتخابات.