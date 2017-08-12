الحرة نيوز –

ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت أن رجلاً في الأربعينيات من عمره تسلل إلى مستشفى رمبام الصهيوني واغتصب مريضة في غرفتها قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وأضاف الموقع الصهيوني أن الرجل يسكن قرب حيفا جرى إدخاله إلى قسم الطوارئ في المستشفى كحالة مستعجلة، إلا أنه تسلق من خلال إحدى النوافذ إلى القسم الذي تمكث فيه المريضة، ودخل إلى غرفتها واغتصبها، فبدأت المريضة بالصراخ، ما دفع المهاجم إلى الفرار ، محاولة دخول قيم آخر في المستشفى.

واعتقل حراس المستشفى الرجل المغتصب، حيث نفى التهمة المنسوبة له وادعى بأنه حضر للمستشفى لزيارة ابنه لكن محكمة إسرائيلية مددت اعتقاله حتى الاثنين القادم.وقالت إدارة المستشفى إنها تشعر بالفزع نتيجة هذا العمل الإجرامي، الذي قام به رجل ادعى بأنه مريض وبحاجة إلى رعاية صحية.