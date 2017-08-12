الحرة نيوز –

كشف تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي ان دولا أعضاء بالمنظمة واجهت 30 أزمة وكارثة طبيعية خلال العام 2016 الماضي، أسفرت عن مقتل 45 ألفا و805 أشخاص.

واظهر التقرير الذي بثته اليوم السبت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، أن 41 ألفا و516 شخصا من هؤلاء قضوا نتيجة الأزمات والحروب، فيما قضى 4 آلاف و289 شخصا منهم جراء الكوارث الطبيعية.

وتحدث التقرير عن العوامل التي ساهمت بتفاقم الأوضاع في بعض دول التعاون الإسلامي، ومنها الاقتتال الداخلي والإرهاب، كما هو الحال في اليمن وأفغانستان والعراق وسوريا وليبيا ونيجيريا، والتقلبات الطبيعة، كما هو الحال ببوركينا فاسو وماليزيا وبنغلاديش وطاجكيستان وإندونيسيا والسنغال والسودان وباكستان ومالي، ومزيج من الأمراض الوبائية والاضطرابات الداخلية، كما هو الحال في الصومال وتشاد وسيراليون وغينيا.

وتصدر العراق أكثر الدول خسارة للعناصر البشرية الناجمة عن الأزمات بواقع 17 ألفا و42 حالة وفاة، تليها سوريا بواقع 13 ألفا و329 حالة وفاة، ثم اليمن بواقع 7 آلاف و70 حالة وفاة.

كما كشف التقرير، أن أكثر الدول خسارة للعناصر البشرية الناجمة عن الكوارث الطبيعية هي باكستان بواقع 293 حالة وفاة، فيما كانت غينيا أكثر الدول خسارة للبشر بسبب الأمراض بواقع 1611 حالة وفاة، تليها سيراليون بواقع 1479 وفاة، ثم الصومال بواقع 496 وفاة.

وفي توصيات التقرير، دعت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء إلى البحث عن حلول جذرية وفعالة لحل الأزمات التي تعصف ببعضها وتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية في مجال الحد من الأزمات والكوارث والاستفادة من خبراتها، والعمل سوياً ضمن الاستراتيجية الدولية.