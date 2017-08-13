الحرةنيوز –

أتى حريق على مركبة كانت مصطفة في ساحة خالية بالقرب من مستشفى النديم بمدينة مأدبا ، صباح اليوم الأحد ، وفق ما أكده مصدر في المديرية العامة للدفاع المدني .

وقال المصدر ، ان غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق مركبة مصطفة بالقرب من مستشفى النديم ،وان مركبات الدفاع المدني والإسعاف هرعت الى الموقع وتمكنت من السيطرة عليه واخماده .

واوضح ، ان الحريق اقتصر على اضرار مادية بدون وقوع اصابات ، فيما لم يعرف بعد سبب اشتعال المركبة وما زال مجهولاً ، لافتاً الى انه تم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال التحقيق والوقوف على ملابسات حادثة الاشتعال .