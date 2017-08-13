الحرة نيوز –

أغلقت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة الزرقاء أربع صالات أفراح وصالوني تجميل وثلاثة محلات كوفي شوب وانذت أربعة مخابز خلال الأيام الخمسة الماضية.

وبين مدير صحة الزرقاء الدكتور ضيف الله الحسبان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الكوادر الصحية خلال جولاتها الرقابية، أغلقت وخالفت 4 صالات أفراح لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية، اضافة الى اغلاق صالوني تجميل وثلاثة محلات كوفي شوب بسبب عدم وجود التراخيص القانونية وعدم الالتزام بالمعايير الصحية.

وأشار الى انذار ومخالفة أربعة مخابز بسبب عدم التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة لتخزين مادة الطحين، وانذار 14 ومخالفة 3 محلات كوفي شوب تقدم الأراجيل لعدم وجود التراخيص اللازمة، ومخالفة صالوني تجميل وانذار 6 أخرى، اضافة الى انذار أربعة آبار، وانذار مطعمين يقدمان المأكولات الشعبية لاستخدام مياه ملوثة غير مطابقة للقواعد الفنية.

وأوضح انه تم اغلاق ومخالفة أربع محطات تحلية مياه وانذار 34 أخرى، بسبب تلوث جرثومي في المياه، وانذار ومخالفة خمسة مسابح بسبب عدم حصول المنقذين في برك السباحة على شهادة الانقاذ اللازمة وعدم توفرها حسب الأصول القانونية.