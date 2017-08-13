الحرة نيوز –

اعلن النادي الفيصلي اليوم الأحد انه سيرد على الاتحاد العربي لكرة القدم، بشأن الاستيضاحات التي طلبها بشأن احداث مباراة الفيصلي والترجي في نهائي البطولة العربية للاندية التي اختتمت الاحد الماضي في الاسكندرية المصرية.

وكشف النادي الفيصلي عن تسلمه رسميا كتابا من الاتحاد العربي لكرة القدم، يطلب فيه ردود 5 من لاعبي فريق الفيصلي واداري الفريق بشأن ما جرى عقب المباراة النهائية للبطولة وما رافقها من محاولات للاعتداء على حكم المباراة المصري.

وأكد امين صندوق النادي الفيصلي وعضو الادارة سامر الحوراني أن الادارة ستعقد اجتماعا اليوم الاحد لتدارس طلب الاتحاد العربي، ومن ثم تجهيز الرد المناسب على ما جاء فيه.

واشار الحوراني لوكالة الانباء الاردنية “بترا” اليوم الى أن الفيصلي حريص دائما على الالتزام بالروح الرياضية.