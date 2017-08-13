الحرة نيوز –

نفى مدير التعليم الشرعي في وزارة الاوقاف الدكتور حاتم السحيمات منع الوزارة اقامة اي احتفالات تخريج لطلبة مراكز حفظ القرآن الكريم التي عقدت في صحون المساجد في المملكة .

وقال ان ما تم تداوله من شكوى عبر وسائل اعلامية او مواقع تواصل اجتماعي عار عن الصحة وان تعميما صدر من الوزارة الثلاثاء الماضي يطلب من مديريات الاوقاف اقامة احتفالات للمراكز الصيفية وعددها الفي مركز على مستوى المملكة لتخريج 80 الف طالب وطالبة من مختلف الاعمار .

واكد السحيمات ان فلسفة الوزارة ومنهجها وتعليماتها الصادرة من الوزير تسهيل اي امر لخدمة كتاب الله تعالى ما اثمر عن تحقيق نتائج لافتة في مسابقات حفظ القرآن الكريم الخارجية عبر مشاركات في دول مصر وتركيا وايران .

كما اكد ان الجوائز التي نالها مشاركون باسم الوزارة خارجيا لم تتحقق لهم في سنوات سابقة كانت المشاركة فيها لاجل المشاركة ما يعكس درجة الاهتمام الذي يحظى به هذا الموضوع التعليمي لدى الوزارة وعلى اعلى المستويات .

وحققت الوزارة عبر مشاركاتها الخارجية المرتبة الثالثة في المسابقة العالمية التي عقدت في مصر والمركز الاول للذكور في المسابقة العالمية التي عقدت في تركيا بمشاركة 69 دولة ونال الفائز تكريما خاصا من الرئيس التركي اضافة الى المرتبة الثالثة في المسابقة التي اقيمت في ايران بمشاركة 70 دولة .

ووفق السحيمات ان احتفالات الوزارة عبر المراكز تتضمن طباعة شهادات مشاركة وتكريم المتفوقين وعددهم الفي متفوق بمنحهم جوائز علاوة على التعميم للمراكز باشراك اهل الخير الراغبين في تكريم الطلبة المشاركين كون العدد في جانب التكريم يفوق قدرات الوزارة .

واكد السحيمات ان المتفوقين سيتم اشراكهم في المسابقة الهاشمية لحفظ القران الكريم للذكور والاناث خلال شهري تشرين ثاني القادم وكانون ثاني من العام القادم في سياق استكمال مسيرة الاهتمام والتحفيز لهم .