الحرة نيوز –

تلقى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رسالة من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر تشاو ذوري تضمنت استلامه لرسالة الطراونة المتعلقة بالانشطة التشريعية التي يقوم بها الكنيست الاسرائيلي خلال العامين الماضيين بما في ذلك اقرار مشروع قانون ( القدس الموحدة ) في القراءة الاولى موخراً .

وأكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في رسالته للطراونة على ان الاتحاد سيبحث هذه المسألة الخطيرة جداً والجدية بعناية وسوف يثار هذا الموضوع مع قيادة الكنيست الاسرائيلي من اجل التأكد من الوضع وآثار هذه التدابير مشدداً على انه سيطلع الطراونة على النتائج التي سيتم التوصل اليها بهذا الشأن.