الحرة نيوز –

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم 2807 اطنان منها 1858 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي تراوح بين 100-300 فلس، بصل ناشف 100 – 300 فلس، البطاطا 200 – 450 فلسا، بطيخ 100-350 فلسا، البندورة 50 -350 فلسا، الجزر300 -400 فلس، الخيار150-500 فلس، الزهرة 150-600 فلس، فاصولياء 1 -700ر1 دينار، الكوسا 150- 700 فلس، شمام 100- 400 فلس، الليمون 700 فلس – 400ر1 دينار، موز بلدي 250 – 700 فلس.