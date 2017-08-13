الحرة نيوز –

شكل المركز الوطني لحقوق الإنسان غرفة عمليات في مقر المركز لمراقبة الانتخابات البلدية واللامركزية، بحيث تشكل حلقة وصل مع كافة الراصدين المتواجدين في مراكز الاقتراع في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

ووجه المركز الدعوة إلى جمهور الناخبين لتقديم شكاواهم وملاحظاتهم بشأن مجريات العملية الانتخابية على الخط الساخن رقم 080022320 إضافة إلى الأرقام الواردة تاليا.

وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات إن المركز سيقوم بعملية الرصد والرقابة على مجريات العملية الانتخابية، مستفيدا من تجاربه السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والعوامل التي تميز هذه الانتخابات على وجه التحديد.

وأضاف بريزات إن فريق الرصد المتواجد في كافة محافظات المملكة سيتوثق من توفر عدد من معايير وضمانات النزاهة والشفافية خلال مجريات العملية الانتخابية ومن أبرز هذه العوامل: سلاسلة سير العملية الانتخابية بشكل عام دون أي عوائق – أداء الجهات المعنية بضمان حسن سير العملية الانتخابية وضمان أمنها وسلامتها بشكل عام وفق القوانين والضوابط والمعايير المعتمدة لهذه الغاية – التوثق من عدم وجود أي عوامل قد تؤثر على الإرادة الحرة للناخبين – إضافة إلى رصد انطباعات وآراء المواطنين وملاحظاتهم حيال العملية الانتخابية من خلال الراصدين الميدانيين ومن خلال غرفة العمليات وأرقام الخط الساخن التي جرى الإعلان عنها اليوم.

جدير بالذكر أن غرفة العمليات التي جرى افتتاحها في المركز اليوم، ستستقبل التقارير الميدانية أولا بأول من الراصدين والملاحظات من المواطنين بشأن إجراءات ماقبل الانتخابات، وعملية الانتخاب، ثم نتائج العملية ومخرجاتها، وآليات التعامل مع الاعتراضات والطعون والشكاوى فيما بعد الانتخابات، كما ستعمل على إجراء عمليات المتابعة والتحقق والتوثيق لكافة المعلومات التي ترد إليها.

وبالإضافة إلى الخط الساخن المذكور أعلاه، يستطيع جمهور الناخبين والمواطنين الإدلاء بشهاداتهم وملاحظاتهم من خلال غرفة العمليات على الأرقام التالية:065920396/ 0797004991/0797004990/ 065920396/065921478/ 065921635.