الحرة نيوز –

جميع الطلبة خريجو الثانوية العامة الأردنية من إقليمي الوسط والشمال (عمان ، مأدبا ، الزرقاء ، البلقاء ، إربد ، جرش ، عجلون ، المفرق) ، والذين سيتم ترشيحهم تنافسياً للقبول في جامعة الحسين بن طلال سيحصلون على منح تغطي كامل رسوم الساعات المعتمدة وراتب شهري بقــــــــــيمة (60) دينار أردني طيلة فترة دراستهم.

وفقا للشروط التالية :-

1_ يجب أن يحصل الطالب على قبول في الجامعة عن طريق التقديم للقبول الموحد .

2_ يدفع الطالب فقط رسوم القبول والتسجيل اول مرة 90 دينار للتخصصات الانسانية و 100 دينار للعلمية، وبعد ذلك يدفع الطالب كل فصل فقط 40 دينار رسوم تسجيل ويكون تسجيل المواد على حساب المنحة .

وكما يتم تقديم مبلغ وقدره (60) دينار شهريا بدل سكن للطالب المقبول من منحة ابناء الشمال والوسط .