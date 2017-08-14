الحرة نيوز –

شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، الاثنين، في جلسة حوارية نظمتها وزارة الشباب في بيت شباب عمان، بمشاركة ما يقارب (100)شاب وشابة من مراكز شبابية في عمان والكرك وعجلون وجرش.

وجرى خلال الجلسة التي حضرها وزير الشباب حديثة الخريشا، تناول أبرز القضايا على الساحتين المحلية والإقليمية، حيث استعرض الدكتور الطراونة مسيرة الإصلاح الشامل في الأردن، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وركز الدكتور الطراونة على مفهوم الاعتزاز الوطني الذي يكمل الولاء والانتماء والوفاء، معتزا بالقيادة الهاشمية والشعب الأردني، والثقة بدور الأجهزة الأمنية.

وفي الشأن الإقليمي، تحدث الدكتور الطراونة عن الدور المحوري الذي يقوم به الأردن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، مشيراً إلى المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة في جميع المحافل الدولية، والجهود التي يبذلها جلالة الملك لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية.

ودار خلال الجلسة حوار مفتوح ركز على آليات تحفيز الشباب على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي تحقيق التنمية الشاملة.