الحرة نيوز –

نفذت الهيئة المستقلة للانتخاب في محافظة البلقاء وبالتعاون مع بلدية السلط الكبرى حملة لإزالة الدعاية الانتخابية المخالفة.

ودعا رئيس لجنة الانتخابات في بلدية السلط الكبرى المهندس خالد القسوس المرشحين والقائمين على الحملات الدعائية الى عدم الصاق او تعليق اي وسائل دعائية على مراكز الاقتراع وتحت طائلة المسألة القانونية.

وبين القسوس أن عملية الفرز النهائي واستخراج النتائج النهائية سيكون في مبنى المكتبة العامة بجامعة البلقاء التطبيقية.

من جهته قال رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى المهندس بلال المومني إن البلدية تعمل منذ بداية الحملات الانتخابية على إزالة كل دعاية تشوش الرؤية على السائقين او تعيق حركة المشاة او تشكل خطرا على المواطنين.