الحرة نيوز –

اتهم نادي الوحدات، إداريي بعض الأندية، بـ”السخف والتعصب”، بعد إطلاقهم تصريحات تحمل في طياتها “الاستهزاء بنادي الوحدات وإدارته ولاعبيه وجمهوره”.

وقال الوحدات، في بيان صدر الإثنين، “لاحظنا، في الفترة الأخيرة، أن عددا من الاداريين واللاعبين لبعض الاندية يطلقون تصريحات غير مسؤوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعبر لقاءات تلفزيونية استفزازية تحمل في طياتها الاستهزاء بنادي الوحدات وادارته ولاعبيه وجمهوره”.

وتابع “إن هكذا تصريحات تعكس بالدرجة الاولى سخف مطلقيها ومدى تعصبهم وحقدهم وكراهيتهم لكل القيم النبيله والجميله التي يتمتع بها شعبنا وبلدنا”.

وأوضح بيان الوحدات أن هذه التصريحات تنم أيضا “على غياب منظومة الاخلاق والقيم لدى هذه الفئة وهي تسيء بالدرجة الاولى لمطليقيها قبل اي طرف اخر”.

وأكد أن نادي الوحدات لن ينزلق لـ”هذا المستوى الوضيع من المواقف التي عبر عنها البعض في تصريحاته المتعددة”.ودعا الوحدات، ما وصفهم بـ”الحكماء من أبناء الأندية”، إلى العمل لمحاصرة ونبذ تلك الفئة الضالة التي تسعى دائما الى اثارة الفرقة وخلق الازمات وافتعال المعارك الجانبية بعيدا عن كل روح رياضية”.

وتاليا نص البيان :

بداية يتقدم رئيس وأعضاء الهيئة الادارية لنادي الوحدات واسرة النادي باحر مشاعر التقدير والاحترام للاسرة الاردنية وقيادتها الهاشمية بمناسبة استحقاق الانتخابات لاختيار رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات تعزيزا للمشاركة المجتمعية وترسيخ قيم الديمقراطية .

وبمناسبة انطلاق الموسم الكروي 2017_2018 فاننا نأمل ونسعى بكل امكاناتنا الى ان يخرج هذا الموسم الكروي لينقل صورة حضارية عن الاردن وانديتة وجماهيره الرياضية بما يليق بسمعة الوطن .

ونود ان نشير في هذا المقام الى ان الادارات المتعاقبة لنادي ألوحدات كانت وما زالت حريصة دوما على التعاون الجاد من اجل بناء علاقات طيبة وأخوية مع كافة الاندية وكانت حريصة كذلك على نبذ كل ما من شأنه اثارة الفرقة .

وفي تقديرنا أن ذلك كله لا يتم الا عبر التشجيع بروح رياضية والابتعاد نهائيا عن التعصب والتطرف والخروج عن الروح الرياضية وألابتعاد ايضا عن كل سلوك وتصريح وعمل يثير الاستفزاز والاستهزاء بالاخر.

وفي الفترة الاخيرة لاحظنا ان عدد من الاداريين واللاعبين لبعض الاندية يطلقون تصريحات غير مسؤوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعبر لقاءات تلفزيونية استفزازية تحمل في طياتها الاستهزاء بنادي الوحدات وادارته ولاعبيه وجمهوره .

ان هكذا تصريحات تعكس بالدرجة الاولى سخف مطلقيها ومدى تعصبهم وحقدهم وكراهيتهم لكل القيم النبيله والجميله التي يتمتع بها شعبنا وبلدنا . وتنم ايضا هذه التصريحات على غياب منظومة الاخلاق والقيم لدى هذه الفئة وهي تسيء بالدرجة الاولى لمطليقيها قبل اي طرف اخر .

ولأننا في نادي الوحدات نسعى دوما الى نبذ كل اشكال التعصب والتطرف فاننا نؤكد من جديد اننا لن ننزلق لهذا المستوى الوضيع من المواقف التي عبر عنها البعض في تصريحاته المتعددة .

ولأن نادي الوحدات يظل حريصا على الاسهام بشكل فاعل في الوصول الى موسم كروي نظيف فاننا ندعو الجميع من الحكماء من ابناء الاندية ونمد لهم يد التعاون على المستويات كافة من اجل سمعة وكرامةانديتنا وبلدنا وقيادتنا واننا مدعوون جميعا للعمل معا لمحاصرة ونبذ تلك الفئة الضالة التي تسعى دائما الى اثارة الفرقة وخلق الازمات وافتعال المعارك الجانبية بعيدا عن كل روح رياضية .

وفي النهاية اننا وبكل اخوية ندعو الجميع الى التعاون والتنسيق من اجل اظهار الموسم الكروي وانديتنا وجماهيرنا الرياضية وشعبنا بصورة حضارية وان يكون موسم مميز وعنوانا للاخوة وللروح الرياضية. كل التقدير والاحترام لمن يعمل على اغناء ملاعبنا بكل مظاهر الرقي والمحبة والروح الرياضية وكل الدعم لاي جهد يبذل من اجل الوصول الى هذا الهدف وفي مقدمتها جهود سمو الامير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الاردني لكرة القدم.