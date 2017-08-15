الحرة نيوز –

اظهرت نسب الاقتراع في محافظات المملكة حتى الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الثلاثاء نسبا متقاربة في بعض محافظات المملكة ومتفاونة في أخرى، حيث كانت امحافظة الكرك الأعلى بنسبة 4.89% بعدد 7 الاف و762 مقترع من أصل 158 ألف و863 ناخب في المحافظة.

وسجلت العاصمة أقل نسبة اقتراع بواقع 1.04% بعدد 16 ألف و888 مقترع من أصل مليون و630 ألف و640 ناخب.

وكانت نسبة الاقتراع في محافظة البلقاء 2.82% بعدد 8 الاف و13 مقترع من اصل 283 ألف و848 ناخب، وفي محافظة الزرقاء سجلت نسبة الاقتراع 1.13% بعدد 6 الاف و892 مقترع من اصل 608 الاف و 329 ناخب.

وارتفعت النسبة قليلاً في محافظة مأدبا اذ سجلت 3.24% بعدد 3 الاف و426 مقترع من اصل 105 الاف و679 ناخب، بينما سجلت في ماحفظة المفرق نسبة 4.60% بعدد 8 الاف و194 ناخب من اصل 177 الف و957 ناخب وفي محافظة جرش 4.33% بعدد 4 الاف و506 ناخب من اصل 103 الاف و985 ناخب، وفي محافظة عجلون 4.8% بعدد 4 الاف و370 مقترع من اصل 91 ألف و54 ناخب.

وسجلت نسبة الاقتراع في محافظة الطفيلة 3.56% بواقع الف و962 مقترع من اصل 54 ألف و155 ناخب، وفي محافظة معان سجلت النسبة 3.57% بواقع 2 الف و818 مقترع من اصل 79 ألف و7 ناخبين، وفي محافظة العقبة بلغت النسبة 2.49% بعدد 2 ألف و33 مقترع من اصل 81 ألف و639 ناخب، بينما كانت في محافظة اربد 2.78% بواقع 20 ألف و390 مقترع من اصل 734 ألف و267 ناخب.

وسجلت النسبة على مستوى المملكة 2.12% بواقع 87 ألف و218 مقترع من اصل 4 مليون و109 الاف و423 ناخب.