الحرة نيوز –

أكدّ وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أنه ليس من المُبكّر تطبيق اللامركزية في الاردن.

وقال المعايطة في ندوة حوارية من المركز الإعلامي الذي تقيمه الهيئة المستقلة في المركز الثقافي الملكي إن مشروع اللامركزية خطوة في استكمال عملية الاصلاح السياسي لاشراك المواطن في صنع القرار التنموي بحيث يتاح لكل منطقة أن تُحدد اولوياتها ومشاريعها وكيف يكون الاستثمار بها.

وأضاف أن 85 % من مجلس اللامركزية منتخب و10 % من المنتخبين تذهب لصالح (كوتا السيدات) بالاضافة الى ثلث من المعينين ما يعني 15 %.

وبين أن جميع المعيين في المملكة سيصل إلى 45 شخصاً في كل المحافظات، بحيث يتراوح عدد المعينيين بين 2 إلى 8 اعلاها في العاصمة عمان، مخصص ثلث الرقم الكلي للمرأة، فيما الجزء الرئيس سيتم اختياره على معايير محددة له علاقة في تمثيل المجتمع.

وتابع المعايطة ” أهم شيء أن لا يكون هنالك اقصاء فمن لم ينجح سيتم تغطيته على أساس التعيين وأن تكون التغطية ضمن خبرات محددة”.

واوضح سبب التعيين في هذه المجالس ” التعيين مهم كوننا نتحدث عن مشروع جديد كمواطنين ودولة، فلذلك يحتاج الى التعيين فقد يتغير القانون في المستقل، لكن لا بد في بداية التجرية رفدها بالخبرات إذ إن له صلاحيات مهمة”.

وبين أن هنالك معايير لتحديد موازنات في مجالس المحافظات تبدأ بـ 30 % لكل محافظة ومن ثم تكون هنالك نسب ضمن معايير محددة تعتمد على عدد السكان ومساحة المحافظة ومستوى البطالة والفقر، ويقوم مجلس النواب بإقرار الموزانات المجالس وتلك المجالس هي التي تقرر وتتحمل مسؤولية القرارات.

واشار الوزير أن اللامركزية مشروع اصلاحي يزيد من مشاركة المواطن في صناعة القرار وليس مطلوباً أن نؤخره فجلالة الملك بدأ الحديث عنه في العام 2005، مبيناً أن الظروف ناضجة والتجربة ستفيدنا واذا كانت هنالك سلبيات سنعالجها.