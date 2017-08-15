أخـر الأخـبـار اخلاق رجل الامن أغسطس 15, 2017 2:34 PM60 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet الحرة نيوز –هذه هي اخلاق رجل الامن في الأردن ..عطف على المسنين وتعاون مع المواطن أجمل معاني الرحمة تلخصها هذه الصورة اترك تعليق إلغاء الرد آخر الأخباربعد الاشرفية ..اغلاق مركز الاقتراع في حي نزال أخـبـار مـحـلـيـة أغسطس 15, 2017الملقي يدلي بصوته أخـر الأخـبـار أغسطس 15, 2017الشواربه يدلي بصوته في مدرسة القادسية في منطقة طارق أخـر الأخـبـار أغسطس 15, 2017فيديو وزير المياه يدلي بصوته في الانتخابات أخـر الأخـبـار أغسطس 15, 20173ر40 % نسبة الاقتراع في لواء الموقر حتى الثالثة بعد الظهر أخـر الأخـبـار أغسطس 15, 2017 الأكثر مشاهدةمقالة كتبها الدكتور مازن القرعان قبل وفاته أخـبـار مـحـلـيـة أغسطس 1, 2017شبان يبحثون عن مراكز تأجيل خدمة العلم فلا يجدونها أخـبـار مـحـلـيـة فبراير 11, 2017بيان من المرشح لرئاسة بلدية الجيزة نواف الفايز أخـبـار مـحـلـيـة مارس 4, 2017ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺼﺮيه أخـبـار مـحـلـيـة نوفمبر 20, 2016الاردن يبحث عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم أخـبـار مـحـلـيـة يوليو 29, 2017تذكرة كاظم الساهر في حفل البحر الميت 130 دينار أخـبـار مـحـلـيـة يوليو 20, 2017الطقس في عمّانAmmanhaze 32.5 ° C 33 ° 32 ° 31% 2.6kmh 0%الأربعاء 28 °الخميس 29 °الجمعة 30 °السبت 32 °الأحد 31 °