الحرة نيوز –

مواطن يروي تفاصيل مآساة كادت أن تؤدي لوفاة طفلته

يقول ونذكر القصة على لسانه وكما وردت وبلغته اي اللغة العامية

أكرمناالله ببنت فو لدت وكل شي تمام طلعت من العملية اخذوها للبنت ع الخداج حوالي 2 ساعتين بعدين رجعوها فارطها من كتر ما كانت تبكي”تعيط” فجأة اطلعت عليها للبنت لقيت بيطلع من ذانها دم!!

قلت لحالي بيجوز من دم الولادة هلأ طلع خلص اول يوم طلعنا ها من المستشفى للبيت اول يوم البنت مش راضية تتأكل وترضع ولا هي ساكتة صراخ بصراخ . اجا اليوم الثاني بطلع ولا الدم صار كثير استغربت ولا بطلع كويس ولا في اشي بيتحرك جوا ذانها أخذتها ورحت ع المستشفى الحكومي نفسها”الزرقاء” عملولها فحص الدكاترة قال ما في شي شوي رجعنا ع البيت البنت فرطت صراخ أخذتها وبوجهي ع مستشفى جبل الزيتون”اول ما مسكها الدكتور شاف الشي اللي كان يطلع مسك الجهاز ولا طلعت”دودة-يرقة” ف نادة الدكاترة المختصين وعملولها عملية جراحية لإخراج الدودة””من ذانها والحمدلله الله طلعو ها وأخذت تقرير انو طلعوها وخليت تقرير مستشفى الزرقاء الحكومي”الحاووز ” الي بيحكو انو ما فيها شي وانا بإذن الله طالع بوجهي ع الصحة