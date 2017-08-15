أخـر الأخـبـار فيديو وزير المياه يدلي بصوته في الانتخابات أغسطس 15, 2017 3:52 PM10 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet الحرة نيوز –يظهر هذا الفيديو وزير المياه حازم الناصر وهو ينتظر دوره بين المواطنين للتصويت اترك تعليق إلغاء الرد آخر الأخبارفيديو وزير المياه يدلي بصوته في الانتخابات أخـر الأخـبـار أغسطس 15, 20173ر40 % نسبة الاقتراع في لواء الموقر حتى الثالثة بعد الظهر أخـر الأخـبـار أغسطس 15, 2017ضرب نائب في حي نزال أخـر الأخـبـار أغسطس 15, 2017اهمال طبي في مستشفى الزرقاء كاد يودي بحياة طفلة أخـر الأخـبـار أغسطس 15, 2017اخلاق رجل الامن أخـر الأخـبـار أغسطس 15, 2017 الأكثر مشاهدةمقالة كتبها الدكتور مازن القرعان قبل وفاته أخـبـار مـحـلـيـة أغسطس 1, 2017شبان يبحثون عن مراكز تأجيل خدمة العلم فلا يجدونها أخـبـار مـحـلـيـة فبراير 11, 2017بيان من المرشح لرئاسة بلدية الجيزة نواف الفايز أخـبـار مـحـلـيـة مارس 4, 2017ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺼﺮيه أخـبـار مـحـلـيـة نوفمبر 20, 2016الاردن يبحث عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم أخـبـار مـحـلـيـة يوليو 29, 2017تذكرة كاظم الساهر في حفل البحر الميت 130 دينار أخـبـار مـحـلـيـة يوليو 20, 2017الطقس في عمّانAmmanhaze 32.5 ° C 33 ° 32 ° 31% 2.6kmh 0%الأربعاء 28 °الخميس 29 °الجمعة 30 °السبت 32 °الأحد 31 °