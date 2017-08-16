الحرة نيوز –

بدأت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اعتباراً من اليوم الأربعاء، بعرض ثلاث خدمات إلكترونية جديدة ومتميزة أمام مسافريها، حيثُ يُمكن شراؤها عبر موقعها على شبكة الإنترنت www.rj.com، بهدف تحسين تجربة السفر مع الملكية بمختلف مراحلها.

وبحسب بيان الملكية، تشمل مجموعة الخدمات المتطورة التي عممتها الشركة عبر حملة تسويقية إلكترونية؛ قسيمة الدخول إلى صالة “كراون” بمطار الملكة علياء الدولي Lounge Pass””، وإمكانية ترفيع فئة السفر إلى درجة رجال الأعمال بأسعار مخفضة GO Crown””، وشراء منتجات السوق الحرة قبل موعد الرحلة إلكترونياً Royal Boutique””.

وقال المدير العام، الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر، إن الخدمات الإلكترونية الجديدة تعكس رؤية الشركة الهادفة لتعزيز تجربة السفر لدى ضيوف الشركة عن طريق تقديم خدمات متنوعة بمرونة واسعة تسهل عليهم الإفادة من شراء هذه الخدمات من اي مكان يفضلونهُ وتوفير الوقت والجهد بشكل يلبي تطلعاتهم لرحلتهم الجوية التي يرغبون أن تكون مليئة دائماً بالمتعة والراحة.

وأوضح “نحن في الملكية نستمع لضيوفنا بشكل مستمر ونتابع حاجاتهم ونعمل لتلبيتها بأقصى طاقاتنا، ونعتقد أن هذه الخدمات الإلكترونية تقع في دائرة اهتماماتهم ورغباتهم وسوف تساعد في تبسيط إجراءات سفرهم”.

وتتيح الملكية من خلال خدمة GO Crown لمسافريها من ركاب الدرجة السياحية فرصة ترفيع درجة سفرهم للحصول على مقاعد في درجة رجال الأعمال (كراون) بأسعار منافسة، حيثُ سيتمكن المسافرون الذين لديهم مقاعد مؤكدة الحجز بالدرجة السياحية من المشاركة في عملية مزايدة على الأسعار لترفيع درجة سفرهم عبر الموقع الإلكتروني بخطوات سهلة.

ويستطيع مسافرو الدرجة السياحية شراء قسيمة الدخول الى صالة رجال الأعمال “كراون” التابعة للشركة بمطار الملكة علياء الدولي بقيمة 39 دولاراً أميركياً من خلال الموقع الإلكتروني للملكية الأردنية، إذ تسمح هذه القسيمة Lounge Pass لحاملها استخدام الصالة لمدة تصل إلى ثلاث ساعات قبل موعد الرحلة والإفادة من جميع الخدمات المميزة المتوفرة فيها.

وتعرض الشركة أمام مسافريها القادمين والمغادرين فرصة التسوق من منتجات السوق الحرة ” رويال بوتيك ” لشراء المواد التي يرغبون فيها الكترونياً قبل مواعيد رحلاتهم واختيار احتياجاتهم من بين مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية المعروفة.

وكانت الملكية الأردنية بدأت بتوفير خدمة مبيعات السوق الحرة على الطائرة منذ منتصف العام الماضي، حيث شملت غالبية وجهاتها البعيدة ومتوسطة المدى وبالتعاون مع مجموعة DFASS العالمية المتخصصة بهذا المجال.