الحرة نيوز –

يبدو أن الجزائري رياض محرز سيكون مجبرا على البقاء في صفوف فريقه ليستر سيتي بعد أن تمسك “الذئاب” بقيمة 50 مليون أسترليني لانتقال اللاعب إلى أي من الفرق التي طلبت ضمه في الفترة الأخيرة.

وكشف محرز، الذي لعب دورا فعالا في تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016، عن رغبته في الرحيل في نهاية الموسم الماضي، بعد 3 مواسم في صفوف ليستر.

وأكد نادي ليستر أنه لن يتخلى عن النجم الجزائري بأقل من 50 مليون إسترليني، إذ يتبقى له في عقده مع الفريق 3 مواسم براتب قدره 110 ألف إسترليني في الأسبوع، وفقا لصحيفة “تليغراف” البريطانية.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية فقد رفض ليستر 3 عروض من روما الإيطالي وصيف الكالتشيو لضم محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن محرز (26 عاما) سجل 35 هدفا في أكثر من 100 مباراة مع ليستر منذ انضمامه، قادما من لوهافر الفرنسي في 2014.