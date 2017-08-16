الحرة نيوز –

سيغيب أندريس أنيستا لاعب وسط برشلونة عن مباراة الإياب في كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم أمام ريال مدريد الأربعاء، عقب تعرضه لإصابة في الفخذ.

وأعلن برشلونة أن قائده أنيستا سيغيب عن المباراة عقب عدم قدرته على التدريب مع بقية أعضاء التشكيلة اليوم قبل خوضهم لقاء الغد على استاد سانتياغو برنابيو.

ويعد غياب أنيستا، البالغ من العمر 33 عاما، ضربة قاسية لبرشلونة الذي يسعى لقلب تأخره بنتيجة 3-1.

وانضم أنيستا، الذي عاتى مشكلة الإصابات الموسم الماضي ونادراما بلغ قمة مستواه، لزميليه رافينيا الكانتارا وتوماس فيرمالين، ضمن قائمة الإصابات في نو كامب.

ولم يكشف برشلونة عن المدى الزمني لتعافي أنيستا، الذي ربما يغيب أيضا عن بداية دوري الدرجة الأولى الإسباني الأحد المقبل، عندما يستضيف برشلونة ريال بيتيس.