الحرة نيوز –

أفتى الدكتور علي جمعة، مفتي مصر الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، بأن شراء سيارة أولى مقدم على أداء فريضة الحج، مشيرًا إلى أن الزواج أيضًا مقدم على الحج إذا كان واجبًا، وخوفًا من الفتنة.

وقال “جمعة” إن في الفقه الإسلامي هناك ما يُسمي بالحاجات الضرورية الأساسية، ويُعد منها المسكن والدواء والمأكل والمشرب سواء لنفسه إن كان منفردًا أو لمن يعول إذا كان عائلًا لأسرة.

جاء ذلك إجابة على سؤال أحد المشاهدين لـ”على جمعة” خلال برنامج “والله أعلم”، قال فيه: “ادخرت مالًا لبناء منزلي، فهل كان علي أن أحج بدلًا من بناء المنزل؟”.

وأجاب جمعة بالقول: إن معنى الاستطاعة التي في الحج أن يصل المبلغ الذي يملكه الشخص بعد الوفاء بهذه الحاجات الضرورية ويفوقها، لإمكانية أداء الحج”.

وأضاف أن “بعض الفقهاء وفق الأعراف والأوضاع عدوا المواصلات من الحاجات الأساسية أي أن السيارة تُعد من الحاجات الأساسية، التي يأتي بعدها الحج، فما توفر من مال بعد المسكن والسيارة، يمكن الذهاب به الحج، منوهًا بأنه ينبغي ترك مال كافٍ لمن يعول -أهله- طوال فترة حجه، فهي أيضًا من الحاجات الأساسية ، فأسوأ شيء أن يُضيع الشخص من يعول”