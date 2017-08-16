الحرة نيوز –

عقد ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية اجتماعه الدوري في مقر حزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد “, واصدر في ختام الاجتماع البيان التالي الذي تناول فيه موقفه من التطورات السياسية الجارية..

1- كشفت التقارير الدولية والتصريحات الرسمية الاخيرة عن مستوى غير مسبوق من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد, بعد ارتفاع حجم المديونية إلى ما نسبته 94% من الناتج المحلي, وذلك في ظل ( خفض الانفاق الرأسمالي والاجتماعي التنموي وفي ظل عدم الالتزام بما ورد في الدستور الاردني حول الضريبة التصاعدية ).

وتعكس هذه الارقام والنسب نفسها بصورة حادة على الاوضاع الاجتماعية: فقراً, وبطالة وتهميشاً وإخلالاً فادحاً في التوازنات الداخلية والمستويات المعيشية المتفاقمة.

وفي الوقت الذي تعيش فيه البلاد فصول وآلام الازمة الاقتصادية الحادةّ, يغيب دور الحكومة عن تقديم الحلول والتصدي لتداعياتها الانسانية تماماً كما غاب دور المؤسسة التشريعية في دورتها الاستثنائية, حيث لم تطرح هذه القضية للمعالجة من خلال الاستحقاقات التشريعية المطلوبة, للتخفيف من المعاناة الهائلة التي تقع على كاهل معظم المواطنين الفقراء وابناء الطبقة الوسطى.

في هذا السياق نؤكد على ما أعلنته احزاب الائتلاف مراراً: بان الخروج من نفق هذه الازمة الخانقة يبدأ بانتهاج سياسات تنموية وتشغيلية ومحاربة جادّة لكل اشكال الفساد المستشري, وتوسيع المشاركة التمثيلية في القرار السياسي والاقتصادي.

2- السياسيات التعليمية: أظهرت نتائج التوجيهي العامة, الحاجة الماسة إلى مراجعة وتحديث كل عناصر المنظومة التعليمية, بحيث تشكل حاضنة وطنية خلاّقة لأجيال شابه ملتزمه بقضايا الشعب والوطن, في هذا السياق, تثمن احزابنا السياسية ما جاء في تصريحات وزير التربية والتعليم حول إعادة التفكير بالمناهج وطرق التدريس على اسس تعتمد التفكير النقدي والمساءلة والمحاسبة والشراكة مع المؤسسات الوطنية, ونطالب بتحويل هذه التوجهات الاصلاحية إلى أفعال حقيقية انتظرها المجتمع الاردني طويلاً.

3- تداعيات جريمة الاعتداء التي وقعت في سفارة العدوّ في عمان: تؤكد احزاب الائتلاف على حق الاردن في متابعة هذه القضية الخطيرة, وعدم التفريط بالسيادة الوطنية تحت كل الظروف والضغوط, وعليه فاننا نؤكد على ما طالب به الشعب الاردني باغلاق سفارة العدوّ في عمان, ونرى أن هذا الاجراء هو الحد الادنى من الردّ المطلوب على صلف العدوّ الصهيوني وسياساته العدوانية.

كما نؤكد على أهمية توطيد العلاقات الاردنية الفلسطينية في مواجهة السياسات التوسعية الصهيونية وفي مواجهة المشاريع الخطيرة المطروحة لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية, وذلك على أسس تضمن الحقوق والمصالح الوطنية الاردنية, كما تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقله على ارض وطنه وعاصمتها القدس.

4- تثمن احزاب الائتلاف جهود الحركة النسائية الاردنية التي افضت الى شطب المادة 308 من قانون العقوبات وأدت إلى تفعيل نظام صندوق تسليف النفقة / مؤكدين أن القرارين يسهمان في حفظ الحد الادنى من الكرامة الانسانية والاخلاقية للعائلات المهمشة والفقيرة والنساء اللاتي يتعرضن للأذى الناجم عن الجهل والفقر, كما تثمن الاحزاب الجهود الوطنية التي بذلتها القوى التقدمية المنظمة السياسية والعمالية وادت إلى الغاء مقترح حكومي ينصّ على تجريم الاحتجاجات العمالية.

في ذات الوقت الذي تدين فيه الاحزاب إقرار مادة في قانون العقوبات من شأنها التضييق على حرية الصحافة الالكترونية.

على الصعيد الفلسطيني: تقف احزاب الائتلاف مع الفصائل والقوى الديمقراطية الفلسطينية, في دعوتها للعودة إلى رحاب الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام المدمر, والعمل على عقد المجلس الوطني الفلسطيني التوحيدي وفق قرارات اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت اوائل العام الجاري.

ان التصدي للمخططات الاستعمارية التي تستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية لا يمكن أن يتم دون تحقيق الوحدة الداخلية على قاعدة برنامج وطني شامل مجمع عليه ومؤسس على قاعدة مقاومة الاحتلال بكل السبل.

على الصعيد العربي: في الوقت الذي نؤكد فيه على اهمية الانجازات التي تحققت في كل من العراق وسوريا ولبنان, في مواجهة الحرب التي شنتها منظمات الارهاب ومن يقف خلفها, وتحرير المناطق التي استولت عليها بدعم من القوى الاستعمارية وحلفائها في المنطقة العربية, قبل (عدة سنوات ) فاننا نتطلع أن يشكل هذا الانجاز مدخلاً لمرحلة جديدة على طريق الحلول السياسية, التي تحفظ للبلدان العربية وحدتها وسيادتها على أراضيها وحمايتها من الصراعات الطائفية المدمرّة, كما تحفظ لها حقها الوطني المشروع في مقاومة الاحتلال والتمدد الصهيوني, الذي يستهدف كامل الارض العربية.

عمان 16 / 8 / 2017

عبلة ابو علبة

الامين الاول

لحزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد ”

الناطق الرسمي باسم

ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية