الحرة نيوز –

وزعت طواقم تابعة لبلدية القدس الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من إخطارات وأوامر الهدم الإدارية لعدد من منازل المواطنين في بلدة “سلوان”، جنوب المسجد الأقصى المبارك، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأمس، هدمت البلدية الإسرائيلية، منزليْن و3 منشآت تجارية تعود لفلسطينيين، بداعي “البناء غير المرخص”.

وهناك آلاف الشقق التي تعود لفلسطينيين في القدس، مهددة بالهدم.

وقال محمد أبو الحمص، عضو لجنة الدفاع عن بلدة العيساوية، للأناضول، أمس، إن “سكان البلدة تقدموا منذ أكثر من 18 سنة، بخارطة هيكلية إلى البلدية، ولكنها تماطل في المصادقة عليها”.

ولفت إلى أن نحو 200 شقة في البلدة مهددة بالهدم.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن البلدية الإسرائيلية تقلل أعداد رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين في القدس؛ بهدف تقليص أعدادهم.