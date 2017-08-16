الحرة نيوز –

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تزوج لاعب كرة هولندي شهير، من أميرة ماليزية في ولاية جوهر جنوبي البلاد، بعد قصة حب قوية جمعت الطرفين، وأشهر اللاعب الهولندي إسلامه من أجل الزواج بالأميرة المسلمة.

وتزوج دنيس محمد عبد الله وهو لاعب كرة قدم سابق في هولندا من الأميرة تونكو تون أمينة سلطان إبراهيم الابنة الوحيدة لسلطان ولاية جوهور في ماليزيا.

ويذكر أن قصة الحب بين الطرفين بدأت حينما التقى دنيس الذي يبلغ من العمر 28 سنة، بالأميرة تونكو تون أمينة، وتبلغ من العمر 31 عاما، في أحد المقاهى عندما كان يعمل مديرًا لتسويق فريق كرة قدم في سنغافورة.