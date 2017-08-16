الحرة نيوز –

تسعى الأونروا لتعيين مختصين في برامج التربية والصحة والإغاثة وإعادة الإنعاش والبنية التحتية والحماية، وذلك بالإضافة إلى مهنيين من ذوي الخبرة في المجالات الإدارية ومجالات الإسناد العملياتي.

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وظائف الاستشاريين / الخبراء

تطلب الأونروا بانتظام خبراء فنيين ومديرون ممن يتمتعون بخبرة دولية لأداء بعض المهام المحددة على المستوى المهني والتي تتعلق بالمشروعات وحالات الطوارئ.

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الوضع الوظيفي

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