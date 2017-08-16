الحرة نيوز –

أعلنت شرطة الاحتلال الاربعاء أنها اعتقلت في الاسبوع الماضي 72 مقدسيا لمشاركتهم في مواجهات ضد الشرطة جرت في انحاء القدس المحتلة بعد الهجوم المميت في 14 تموز/يوليو عند مدخل المسجد الأقصى الذي أدى إلى مقتل شرطيين.

وقالت لوبا السمري الناطقة باسم شرطة الاحتلال في بيان ان “الشرطة اعتقلت في الاسبوع الماضي 72 شابا مقدسيا باوامر اعتقال من قاض بالمحكمة، وقدمت لائحة اتهام بحق 43 منهم، مع تمديد اعتقالهم حتى نهاية الاجراءات القانونية”.

وأضافت السمري ان “أعمال العنف التي نفذها المشتبه بهم المقدسيون شكلت خطرا على سلامة قوات الامن والعامة وتم تحويلهم للتحقيقات”.

واوضحت ان “المشتبه بهم المركزيين ضالعون باستهداف قوات الامن باحداث عنيفة شملت إلقاء حجارة وزجاجات فارغة وزجاجات حارقة وسد طرقات واشعال نيران، مما أسفر عن الحاق أضرار في ممتلكات العامة، والقاء مفرقعات مباشرة على القوات ما تسبب باصابة عدد من أفراد الشرطة”.

واعتقلت الشرطة أكثر من 400 مقدسي تم الافراج عنهم بكفالة مالية او حبس منزلي او غرامات مالية منذ 14 تموز/يوليو بحسب نادي الأسير.