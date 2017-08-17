الحرة نيوز –

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء الاربعاء وفاة الأمير بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود.

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