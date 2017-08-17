الحرة نيوز –

تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (٢٤) ساعة الماضية مع(١٥٥) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (٩٣) إصابة ووفاتان اثر حادثي صعقة وغرق، في حين تم التعامل مع (٦٢٢) حالة مرضية مختلفة.

وذكرت مصادر إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(٢٤) ساعة الماضية .

وفاة سيدة اثر تعرضها لصعقة كهربائية في العقبة

توفيت سيدة تبلغ من العمر (٣٨) عاماً اثر تعرضها لصعقة كهربائية داخل منزل ذويها بمنطقة الشلالة، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة بإخلاء المتوفاة إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.

وفاة طفلة اثر سقوطها داخل حفرة مياه عادمه في مادبا

تعاملت كوادر الدفاع المدني في مديرية مادبا مع حادث غرق طفلة تبلغ من العمر (سنتان) داخل حفرة مياه عادمه (حفرة امتصاصية) في منطقة القسطل , حيث قام فريق من الدفاع المدني بانتشال الطفلة من داخل الحفرة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها ومن ثم نقلها إلى مستشفى البشير الحكومي وعند الوصول أفاد الطبيب أنها متوفاة .

إصابة (٥) أشخاص اثر حادث تصادم في مادبا

أصيب (٥) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على شار ع المية ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني مادبا بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى النديم الحكومي ، وحالتهم العامة متوسطة.

إصابة (٥) أشخاص بحالة تسمم غذائي في محافظة مادبا

أصيب (٥) أشخاص من عائلة واحدة بحالة تسمم غذائي اثر تناولهم أطعمة فاسدة بمنطقة الجيزة ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني مادبا بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى النديم الحكومي ، وحالتهم العامة متوسطة